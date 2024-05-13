SUBSCRIBE TO NEWSLETTERS


Advertisement
Home »

Electrical aligned polyurethane nerve guidance conduit modulates macrophage polarization and facilitates immunoregulatory peripheral nerve regeneration.

May 13, 2024

Contributors: Yiting Sun,Yinglong Zhang,Yibo Guo,Dongming He,Wanlin Xu,Wei Fang,Chenping Zhang,Yi Zuo,Zhen Zhang

ABOUT THE CONTRIBUTORS

  • Yiting Sun

    Department of Oral & Cranio-Maxillofacial Surgery, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China.

    Yinglong Zhang

    Research Center for Nano-Biomaterials, Analytical and Testing Center, Sichuan University, Chengdu, 610064, China.

    Yibo Guo

    Department of Oral & Maxillofacial-Head & Neck Oncology, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China.

    Dongming He

    Department of Oral & Cranio-Maxillofacial Surgery, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China.

    Wanlin Xu

    Department of Oral & Maxillofacial-Head & Neck Oncology, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China.

    Wei Fang

    MOE Key Laboratory of Low-Grade Energy, Utilization Technologies and Systems, CQU-NUS Renewable, Energy Materials & Devices Joint Laboratory, School of Energy & Power Engineering, Chongqing University, Chongqing, 400044, China.

    Chenping Zhang

    Department of Oral & Maxillofacial-Head & Neck Oncology, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China.

    Yi Zuo

    Research Center for Nano-Biomaterials, Analytical and Testing Center, Sichuan University, Chengdu, 610064, China. zoae@scu.edu.cn.

    Zhen Zhang

    Department of Oral & Maxillofacial-Head & Neck Oncology, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China. zz_nirvana@163.com.

    Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai, 200032, China. zz_nirvana@163.com.

    Shanghai Stomatological Hospital & School of Stomatology, Fudan University, Shanghai, 200032, China. zz_nirvana@163.com.

REFERENCES & ADDITIONAL READING

PubMed

MORE ARTICLES BELOW

PW Weekly Newsletters

The latest articles and insights from your colleagues in your specialty(ies) of choice.

EXPLORE MORE

RECOMMENDED ARTICLES FOR YOU

Advertisement

RECENT ARTICLES

PW PODCAST

Advertisement
ad
ad
MORE ARTICLES BELOW

PW Weekly Newsletters

The latest articles and insights from your colleagues in your specialty(ies) of choice.

SUBSCRIBE NOW

View all newsletters

RECOMMENDED ARTICLES FOR YOU

PW PODCAST

Advertisement