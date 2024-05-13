Electrical aligned polyurethane nerve guidance conduit modulates macrophage polarization and facilitates immunoregulatory peripheral nerve regeneration.

Yiting Sun
Department of Oral & Cranio-Maxillofacial Surgery, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China.
Yinglong Zhang
Research Center for Nano-Biomaterials, Analytical and Testing Center, Sichuan University, Chengdu, 610064, China.
Yibo Guo
Department of Oral & Maxillofacial-Head & Neck Oncology, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China.
Dongming He
Department of Oral & Cranio-Maxillofacial Surgery, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China.
Wanlin Xu
Department of Oral & Maxillofacial-Head & Neck Oncology, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China.
Wei Fang
MOE Key Laboratory of Low-Grade Energy, Utilization Technologies and Systems, CQU-NUS Renewable, Energy Materials & Devices Joint Laboratory, School of Energy & Power Engineering, Chongqing University, Chongqing, 400044, China.
Chenping Zhang
Department of Oral & Maxillofacial-Head & Neck Oncology, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China.
Yi Zuo
Research Center for Nano-Biomaterials, Analytical and Testing Center, Sichuan University, Chengdu, 610064, China. zoae@scu.edu.cn.
Zhen Zhang
Department of Oral & Maxillofacial-Head & Neck Oncology, Shanghai Ninth People’s Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, College of Stomatology, Shanghai Jiao Tong University, National Center for Stomatology, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Shanghai Key Laboratory of Stomatology, Shanghai, 200011, China. zz_nirvana@163.com.
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai, 200032, China. zz_nirvana@163.com.
Shanghai Stomatological Hospital & School of Stomatology, Fudan University, Shanghai, 200032, China. zz_nirvana@163.com.