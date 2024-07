ASRS 2024 Schedule at a Glance

Photo Credit: Kasto80

Wednesday, July 17

8:30-8:40 AM

Opening Comments

Geoffrey G Emerson, MD, PhD, FASRS

8:40-8:45 AM

State of Retina

Reginald J Sanders, MD, FASRS

8:45-9:15 AM

Wet AMD Symposium 1

Moderators: Barbara Blodi, MD & Donald J D’Amico, MD

9:15-9:50 AM

Dry AMD Symposium 1

Moderators: Jennifer I Lim, MD, FARVO, FASRS, and Lisa C Olmos de Koo, MD, MBA

10:30-11:00 AM

Retinal Detachment Symposium 1

Moderators: Sunir J Garg, MD, FACS, FASRS, and Joakim Thylefors, MD

11:00-11:20 AM

Expert Panel: Artificial Intelligence

Moderator: Mark S Humayun, MD, PhD

11:20-11:35 AM

Best of JVRD Panel

Moderator: Timothy G Murray, MD, MBA, FASRS

Panelists: Joel Pearlman, MD; Mark E Seamone, MSc, MD; John T Thompson, MD, FASRS

11:35-12:05 PM

Expert Panel: Faricimab and Aflibercept 8 mg in Diabetic Retinopathy

Moderator: Judy E Kim, MD, FARVO, FASRS

1:20-1:40 PM

Expert Panel: Myopic Traction Maculopathy

Moderator: Carl C Awh, MD, FASRS

1:40-2:10 PM

Diabetic Retinopathy Symposium 1

Moderators: David S Boyer, MD & Margaret A Chang, MD, MS

2:10-2:30 PM

Expert Panel: IOL

Moderator: Paul Hahn, MD, PhD, FASRS

3:10-3:40 PM

Hereditary Retinal Disease & Genetics Symposium 1

Moderators: Suber S Huang, MD, MBA, FASRS and Joel Pearlman, MD, PhD

3:40-4:50 PM

Surgical Case Conference

Moderators: J. Michael Jumper, MD, FASRS, and Aleksandra V Rachitskaya, MD, FASRS

Thursday, July 18

6:30-8:30 AM

Diversity, Equity, and Inclusion Committee Breakfast & Mentorship Session

8:30-9:00AM

Imaging Symposium 1

Moderators: Justin L. Gottlieb, MD, FASRS, and Akito Hirakata, MD

9:00-9:30 AM

Retinal Detachment Symposium 2

Moderators: Kevin J Blinder, MD, FASRS, and Dean Eliott, MD

9:30-9:55 AM

Hereditary Retinal Disease & Genetics Symposium 2

Moderators: Darius M Moshfeghi, MD, FASRS, and Sunil Srivastava, MD

10:35-11:00 AM

Diabetic Retinopathy Symposium 2

Moderators: Peter J Belin, MD, and Adrienne W Scott, MD, FASRS

11:00-11:15 AM

Expert Panel: Sustainability

Moderators: Geoff G Emerson, MD, PhD, FASRS.

Panelists: Jens F Kiilgaard, MD, PhD, FEBO & Martin S Zinkernagel, MD

11:15-11:45 AM

Retinal Vascular Disease Symposium 1

Moderators: Vivienne S Hau, MD, PhD, and Mathew W. MacCumber, MD, PhD

1:00 -1:20 PM

Expert Panel: PDS

Moderator: Robert A Mittra, MD, FASRS

1:20-1:50 PM

Dry AMD Symposium 2

Moderators: Susan B Bressler, MD, FASRS, and Dimitra Skondra, MD, PhD

2:30-2:50 PM

Expert Panel: Surgical Training

Moderator: Sharon Fekrat, MD, FACS, FASRS

2:50-3:00 PM

Debate: Surgical Training After Fellowship

Moderator: Timothy G. Murray, MD, MBA, FASRS

Panelists: Carl C. Awh, MD, FASRS; Audina M Berrocal, MD, FASRS; Maria H. Berrocal, MD; Donald J. D’Amico, MD; Ehab N. Elrayes, MD, PhD, FASRS; Grazia Pertile, MD; Stanislao Rizzo, MD

3:00-3:25 PM

Expert Panel: PVR

Moderator: Christina Y Weng, MD, MBA, FASRS

3:25-3:45 PM

Expert Panel: Pegcetacoplan

Moderator: Andre J. Witkin, MD

3:45-4:30 PM

Pediatric Case Conference

Moderators: Philip J Ferrone, MD, FASRS & Yoshihiro Yonekawa, MD, FASRS

4:30-5:00 PM

Clinical Trials “Unplugged”

Moderator: Charles C Wykoff, MD, PhD, FASRS.

Panelists: Mark R Barakat, MD; David M Brown, MD; Margaret A Chang, MD, MS; Justis P Ehlers, MD, FASRS; Anat Loewenstein, MD; Yasha S Modi, MD

Friday, July 19

8:30-9:05 AM

Wet AMD Symposium 2

Moderators: Neil M. Bressler, MD, and James C. Major, MD, PhD, FACS, FASRS

9:05-9:35 AM

Hereditary Retinal Disease & Genetics Symposium 3

Moderators: Rishi P Singh, MD, and Lejla Vajzovic, MD, FASRS

9:35-10:10 AM

Imaging Symposium 2

Moderators: Avni P. Finn, MD, MBA, FASRS, and Dante J Pieramici, MD

10:50-11:25 AM

Surgery Symposium 1

Moderators: Ehab N El-Rayes, MD, PhD, FASRS, and Michael M Lai, MD, PhD

11:25-11:40 AM

Expert Panel: ROP

Moderator: J Peter Campbell, MD, MPH

11:40-11:50 AM

Awards Ceremony: Packo Award, Crystal Apple, Retina Image Bank, Retina Hall of Fame

1:30-1:45 PM

Best of Business of Retina Meeting

Moderator: Tushar Ranchod, MD. Panelists: J. Michael Jumper, MD, FASRS; Alexander Melmud, MD, MA; Thomas W. Stone, MD

1:45-2:05 PM

Expert Panel: Socioeconomics

Moderator: Linda A Lam, MD, MBA, FASRS

2:05-2:40 PM

Inflammatory & Infectious Disease Symposium

Moderators: Gustavo Barreto de Melo, MD, PhD, FASRS, and Steven Yeh, MD

3:20-3:50 PM

Diabetic Retinopathy Symposium 3

Moderators: David M. Brown, MD & Aditya S Kelkar, MS, FRCS, FASRS, FRCOphth

3:50-4:10 PM

Expert Panel: Choriodal Melanoma

Moderators: Basil K Williams, MD, FASRS

4:10-4:35 PM

Retinal Detachment Symposium 3

Moderators: Jeffrey S. Heier, MD, and Fabio Patelli, MD

4:35-5:25 PM

Retinaws

Moderator: Kourous A Rezaei, MD

Panelists: Audina M Berrocal, MD, FASRS; Ehab N El Rayes, MD, PhD, FASRS; Geoffrey G Emerson, MD, PhD, FASRS; Matias Iglicki, MD; Nikoloz Labauri, MD, FVRS; Murat Oncel, MD, FASRS; Stanislao Rizzo, MD; Gaurav K Shah, MD; Christina Y Weng, MD, MBA, FASRS

Saturday, July 20

8:30-9:00 AM

Retinal Detachment Symposium 4

Moderators: Leo A Kim, MD, PhD, and Matthew Starr, MD

9:00-9:20 AM

Expert Panel: Macular Holes

Moderator: Zofia A Nawrocka, MD, PhD

9:20-9:50 AM

Surgery Symposium 2

Moderators: David R Chow, MD, FRCS(C), and John B Miller, MD

10:30-10:55 AM

Expert Panel: Faricimab and Aflibercept 8 mg in Wet AMD

Moderator: John T Thompson, MD, FASRS

10:55-11:25 AM

Dry AMD Symposium 3

Moderators: Raj K Maturi, MD, and Thomas K Schlesinger, MD, PhD

12:55-1:20 PM

Retinal Vascular Disease Symposium 2

Moderators: Abdhish R Bhavsar, MD, FASRS, and Yasha S Modi, MD

1:20-1:50 PM

Therapeutic Complications Symposium

Moderator: Glenn J Jaffe, MD, and Eric W Schneider, MD

2:20-2:50 PM

Wet AMD Symposium 3

Moderators: Diana V. Do, MD, FASRS, and Howard F. Fine, MD, MHSc

2:50-4:00 PM

Medical Case Conference

Moderators: Sruthi Arepalli, MD, and Srinivas R Sadda, MD

4:00-4:45 PM

Surgical Case Conference

Moderators: Maria H Berrocal, MD, and Gaurav K Shah, MD

For a full schedule visit ASRS Annual Meeting Site.